دولة الإمارات العربية المتحدة تقر هيكلاً حكومياً جديداً

اعتمد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، اليوم السبت، هيكلاً حكومياً جديداً.





ويتضمن الهيكل دمج وزارات وهيئات، فيما سيصدر الإعلان الكامل، مساء يوم الأحد، وفق ما قال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي: أن القرار يهدف "للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات".



وتابع: "أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات.. ووعدنا بإجراء تغييرات"، كجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع آثار جائحة فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن