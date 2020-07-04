خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية





وأضاف: "تحيط قوات الأمن بالمنطقة".



وذكر محمد علي، وهو صاحب محل في المنطقة، أن الانفجار هز الأرض، فيما قالت ممرضة في مستشفى المدينة تُدعى حليمة نور: إن المستشفى استقبل خمسة مصابين في الانفجار.



رام الله - دنيا الوطنفجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء، ليهز انفجار أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن عامل في الميناء طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، "تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار".