فلسطين تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الأربعاء، 561 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنها سجلت 237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ التحديث الصباحي وحتى الساعة 8:30 مساءً.
سجلت فلسطين اليوم الأربعاء، 561 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنها سجلت 237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ التحديث الصباحي وحتى الساعة 8:30 مساءً.
وأضافت: بين الإصابات 173 في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية في فلسطين، إلى 561 إصابة.
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