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دولي

بسبب فيضانات وانهيارات أرضية.. عشرات آلاف اليابانيين يخرجون من منازلهم غرب البلاد

بسبب فيضانات وانهيارات أرضية.. عشرات آلاف اليابانيين يخرجون من منازلهم غرب البلاد
رام الله - دنيا الوطن
بدأت في جزيرة كيوشو الجنوبية باليابان، عمليات إجلاء لنحو 92200 أسرة، بسبب هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار التي تحولت إلى فيضانات.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن يكون 15 شخصاً قد لقوا حتفهم في دار للمسنين بغرب البلادبينما وفقدان تسعة آخرين.

وذكرت وكالة (كيودو) للأنباء أن السلطات أبلغت أكثر من 92 ألف أسرة في مقاطعتي كوماموتو وكاجوشيما بإخلاء منازلهم، وسط خطر حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في المنطقة، وفق ما نقل موقف (فرانس 24).

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم الأحد ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر"، مضيفا أن اليابان سترسل 10 آلاف جندي للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

ونقلت الهيئة عن حاكم كوماموتو قوله إن 15 شخصا من بينهم 14 في دار للمسنين تعرضوا لأزمات قلبية ويخشى أنهم لقوا حتفهم في المقاطعة التي غمرتها مياه الفيضان. وأضافت الهيئة أن تسعة آخرين في عداد المفقودين، في حين أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

لكن الهيئة ذكرت أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية خفضت تحذيرها الذي كانت قد أصدرته في بادئ الأمر من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.

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