استمرار تفاقم أزمة (كورونا) في إسرائيل وسط ارتفاع أعداد المصابين والوفيات





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن من بين الإصابات، 82 في حالة الخطر، ويخضع 29 منهم لأجهزة تنفس اصطناعي، كما توفي ثلاثة اشخاص من جراء الوباء، ليصل عدد الضحايا الى 329.



من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس إن العديد من سكان إسرائيل وقعوا في ضائقة اقتصادية بسبب الجائحة.





وكتب كاتس في (تويتر) إنه وباقي أعضاء الحكومة ملزمون بتقديم كل مساعدة ممكنة للجميع حتى نحقق مستقبل افضل، وأضاف انه يجب عدم التشهير بهم.

رام الله - دنيا الوطنتفيد معطيات مجلس الأمن القومي في إسرائيل، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع اليوم بـ 455، ليبلغ اجمالي المرضى المؤكدين حاليا 10800.