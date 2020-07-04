دولي

استمرار تفاقم أزمة (كورونا) في إسرائيل وسط ارتفاع أعداد المصابين والوفيات

استمرار تفاقم أزمة (كورونا) في إسرائيل وسط ارتفاع أعداد المصابين والوفيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تفيد معطيات مجلس الأمن القومي في إسرائيل، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع اليوم بـ 455، ليبلغ اجمالي المرضى المؤكدين حاليا 10800.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن من بين الإصابات، 82  في حالة الخطر، ويخضع 29 منهم لأجهزة تنفس اصطناعي، كما توفي ثلاثة اشخاص من جراء الوباء، ليصل عدد الضحايا الى 329.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس إن العديد من سكان إسرائيل وقعوا في ضائقة اقتصادية بسبب الجائحة.

وكتب كاتس في (تويتر) إنه وباقي أعضاء الحكومة ملزمون بتقديم كل مساعدة ممكنة للجميع حتى نحقق مستقبل افضل، وأضاف انه يجب عدم التشهير بهم.

أخبار ذات صلة

روسيا: وفاة 168 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: وفاة 168 شخصاً بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

على مستوى العالم.. تسجيل إصابة أكثر من 11.15 مليون شخص بفيروس (كورونا)

على مستوى العالم.. تسجيل إصابة أكثر من 11.15 مليون شخص بفيروس (كورونا)

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

الهند تسجل أعلى معدل ارتفاع يومي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا)

الهند تسجل أعلى معدل ارتفاع يومي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا)

وزير إسرائيلي: الحكومة أخطأت بتوقفها عن استخدام التعقب الرقمي لمرضى (كورونا)

وزير إسرائيلي: الحكومة أخطأت بتوقفها عن استخدام التعقب الرقمي لمرضى (كورونا)

أول صورة لروحاني وهو يرتدي الكمامة

أول صورة لروحاني وهو يرتدي الكمامة

(ريابكوف) يستبعد احتمال تغيير واشنطن لقرارها حول اتفاقية الأجواء المفتوحة

(ريابكوف) يستبعد احتمال تغيير واشنطن لقرارها حول اتفاقية الأجواء المفتوحة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان ويخشى اتخاذ قرارات صعبة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان ويخشى اتخاذ قرارات صعبة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

القيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

شاهد: إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة &#34;باب الزاوية&#34; بالخليل

شاهد: إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة "باب الزاوية" بالخليل

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين السفير الفلسطيني في بيروت ووفد من حماس

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين السفير الفلسطيني في بيروت ووفد من حماس

&#34;الخارجية&#34;: 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

نحو 300 عالق في الولايات المتحدة يصلون إلى الأردن فجر غدٍ الاحد

نحو 300 عالق في الولايات المتحدة يصلون إلى الأردن فجر غدٍ الاحد

منوعات

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

عربي

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية &#34;القليل&#34; بفيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية "القليل" بفيروس (كورونا)

قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل

قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل

شاهد: القوات الروسية تؤمن سير القوافل على الطريق الدولي في سوريا

شاهد: القوات الروسية تؤمن سير القوافل على الطريق الدولي في سوريا