الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سجلت الجزائر اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 430 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 9 وفيات.



وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس (كورونا) إلى 946 حالة، والإصابات إلى 15500 إصابة مؤكدة.



أما العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 11181، بعد تسجيل 349 حالة شفاء جديدة.



رام الله - دنيا الوطن