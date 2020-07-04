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  • "الصحة": تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وعدد الإصابات خلال 24 ساعة 561

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الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الجزائر اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 430 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 9 وفيات.

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس (كورونا) إلى 946 حالة، والإصابات إلى 15500 إصابة مؤكدة.

أما العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 11181، بعد تسجيل 349 حالة شفاء جديدة.

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