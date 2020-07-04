"الشعبية" تعلق على أحداث الساعات الماضية من تدهور بالأحوال الاقتصادية والمعيشية بالقطاع

ولقي شاب وفتاة حتفهما، خلال 24 ساعة، نتيجة إقدامهما على الانتحار، بسبب الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.





وكشف الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، عن العثور على جثة لمواطن يدعى سليمان عارف العجوري (23 عاماً) من سكان أبراج الشيخ زايد، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.





وأفاد البطنيجي لـ"دنيا الوطن" أن الشاب انتحر عبر طلق ناري في الرأس، ووُجد ملقى قرب درج منزله، ويوجد سلاح (كلاشن) قرب الجثة.





وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، منشور للشاب العجوري، كتبه على صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك) قبيل إقدامه على الانتحار: "هي مش محاولة عبث، هي محاولة خلاص وخلص.. الشكوى لغير الله مذلة، وعند الله تلتقي الخصوم".





وأكد البطنيجي على أن المباحث العامة، والأدلة تتابع حالة الانتحار وأسبابها، حتى اللحظة.



