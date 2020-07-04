عاجل

  • إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 29.032 مصاباً

  • إسرائيل: تسجيل 977 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شؤون فلسطينية

"الشعبية" تعلق على أحداث الساعات الماضية من تدهور بالأحوال الاقتصادية والمعيشية بالقطاع

"الشعبية" تعلق على أحداث الساعات الماضية من تدهور بالأحوال الاقتصادية والمعيشية بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى وقفة وطنية مسؤولة من أجل تعزيز مناعة الجبهة الداخلية الفلسطينية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والذي يستوجب توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا، بما يُحصنهم من كل أشكال الضغوطات التي يمكن أن تُشكل عائقاً أمام التصدي للمهمات الوطنية الملحة.

وقالت الشعبية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تابعنا بقلقٍ شديدٍ ما سجلته أحداث الساعات والأيام الماضية من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية واستغلال بعض الأحداث الاجتماعية المقلقة، في ظل استمرار استهداف العدو للمجتمع حصاراً وابتزازاً لحاجاته الإنسانية والمعيشية بما يضرب أمن وسلم المجتمع، ومحاولات فرض الاستسلام على شعبنا للقبول بمخططات التصفية".

واعتبرت أن طبيعة المرحلة وتهديداتها تتطلب توفير الحد الأدنى المقبول  من عوامل الصمود والحياة الكريمة في ظل العدوان والحصار، مؤكدة أن الثورات لم تنتصر بالكفاح وحده بل ببناء مجتمع محصن بالمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لمقومات الصمود رغم فقر الموارد.

وشددت الجبهة على أن ما يتعرض له شعبنا من أزمات اقتصادية بسبب الاحتلال والانقسام، يتطلب وقفة مسؤولة من المؤسسات الاقتصادية والحكومية لتغيير السياسة الاقتصادية الحالية التي تركت شعبنا مكشوفاً أمنياً واقتصادياً ومجتمعياً، أمام مخططات العدو الاسرائيلي الهادفة لضرب السلم والأمن المجتمعي.

وأضافت الجبهة بأن مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للموارد والتكاليف في معركة الصمود والوجود وحدها الطريق لاستعادة الثقة ما بين المسئولين والشعب والطبقة الشعبية الكادحة والفقيرة، معتبرة أن التحول من "اقتصاديات الكوبون" لاقتصاديات المقاومة، يتطلب مغادرة الاقتصاديات الطفيلية التي جعلت من الأزمات محلاً للمرابحة المالية والسياسية، بما يعزز ويوسع الضمان الاجتماعي الذي يحفظ كرامات الناس وخصوصياتهم، ويخفف من أعباء الفقراء.

ولقي شاب وفتاة حتفهما، خلال 24 ساعة، نتيجة إقدامهما على الانتحار، بسبب الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

وكشف الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، أيمن البطنيجي، عن العثور على جثة لمواطن يدعى سليمان عارف العجوري (23 عاماً) من سكان أبراج الشيخ زايد، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفاد البطنيجي لـ"دنيا الوطن" أن الشاب انتحر عبر طلق ناري في الرأس، ووُجد ملقى قرب درج منزله، ويوجد سلاح (كلاشن) قرب الجثة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، منشور للشاب العجوري، كتبه على صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك) قبيل إقدامه على الانتحار: "هي مش محاولة عبث، هي محاولة خلاص وخلص.. الشكوى لغير الله مذلة، وعند الله تلتقي الخصوم".

وأكد البطنيجي على أن المباحث العامة، والأدلة تتابع حالة الانتحار وأسبابها، حتى اللحظة. 

وكشف الناطق باسم الشرطة، عن قيام المواطنة (س- ع)، (30 عاماً) سكان المقبرة الشرقية، أمس الجمعة، بالانتحار عبر شنق نفسها بحبل في الصالون، مما أدى إلى وفاتها. 

أخبار ذات صلة

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

حزب الشعب يطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

حزب الشعب يطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

فلسطين تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

قيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; يوجه دعوة لحركتي فتح وحماس بشأن اتفاق المصالحة بالقاهرة

قيادي بـ "التنفيذية" يوجه دعوة لحركتي فتح وحماس بشأن اتفاق المصالحة بالقاهرة

القيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

القيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

شاهد: إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة &#34;باب الزاوية&#34; بالخليل

شاهد: إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة "باب الزاوية" بالخليل

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين السفير الفلسطيني في بيروت ووفد من حماس

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين السفير الفلسطيني في بيروت ووفد من حماس

&#34;الخارجية&#34;: 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

منوعات

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

عربي

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية &#34;القليل&#34; بفيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية "القليل" بفيروس (كورونا)

قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل

قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل