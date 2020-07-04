على مستوى العالم.. تسجيل إصابة أكثر من 11.15 مليون شخص بفيروس (كورونا)

شهد العالم حتى الآن تسجيل إصابة أكثر من 11.15 مليون شخص فيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى وفاة 526088 شخصا ووفق إحصائية لوكالة (رويترز) للأنباء.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون و539081 حالة إصابة.



وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة و9859 حالة وفاة، وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة و 9859 حالة وفاة تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و 44131 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطن