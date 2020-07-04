ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل زيادة يومية قياسية بإصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، 11458 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، ليمثل ذلك زيادة يومية قياسية.



وهذه هي المرة الثانية، في ثلاثة أيام التي يزيد فيها عدد الإصابات على 10000 حالة، في ولاية فلوريدا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية هناك.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سبع ولايات أخرى عن زيادات قياسية في الإصابات بمرض (كوفيد-19)، الذي أودى بحياة نحو 130 ألف أمريكي.



وفي ظل الارتفاع الأخير في الإصابات، ومعظمه في الولايات الجنوبية والغربية، دعا مسؤولو الصحة إلى الحذر خلال الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال يوم السبت.



وفاقت الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات في فلوريدا نظيرتها في كل البلدان الأوروبية خلال ذروة التفشي.