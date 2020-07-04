عاجل

  • إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 29.032 مصاباً

  • إسرائيل: تسجيل 977 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شؤون فلسطينية

القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
هنأ تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرئيس الفنزوليل نيكولاس مادورو باليوم الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية 209.

وجاء في الرسالة التي ارسلها خالد الى الرئيس مادورو : يسعدني أن أبعث لكم والشعب الفنزويلي الصديق بالتهنئة الحارة باليوم الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية وأعبر لكم عن التضامن الكامل مع فنزويلا شعبا وقيادة ضد التهديدات والتدخلات الخارجية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ووقوف الشعب الفلسطيني مع الشعب الفنزويلي الصديق وثورته التي قادها الرئيس الراحل أوغو تشافيز صديق الشعب الفلسطيني ودعمه للمسيرة التي يقودها الرئيس نيكولاس مادورو في ظروف صعبة تتطلب وحدة وطنية تمكن بلادكم من تحقيق النصر على ما تتعرض له من تدخل في شؤونكم  الداخلية ومن مؤامرات تحيكها الولايات المتحدة وأدواتها في الداخل وحلفائها في الخارج

 كما يطيب لي أن أؤكد لكم أننا ندين بكل حزم الحصار ، الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلادكم خلافا للقوانين والمواثيق الدولية والاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها  فنزويلا
البوليفارية ونقف معكم  في مواجهة ما تتعرض له بلادكم من أعمال ارهاب وتخريب توجهها الولايات المتحدة بهدف زعزعة الامن والاستقرار في بلدكم تمهيدا للسيطرة على خيراته وثرواته

وقال خالد في الرسالة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن شعبنا الفلسطيني يذكر بكل التقدير والعرفان الموقف الثابت للثورة البوليفارية مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وقيام الرئيس الراحل أوغو تشافيز بطرد السفير الإسرائيلي من كراكاس والوقوف إلى جانب شعبنا في نضاله ضد صفقة القرن ومخططات الضم الاسرائيلية وجميع المشاريع الصهيونية والأمريكية ومحاولات فرض تسوية سياسية عليه تستهدف تصفية حقوقه الوطنية وفي المقدمة منها حقه في الاستقلال وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس باعتبارها العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين.

 نجدد الاعتزاز بالمواقف الثورية اللرئيس مادورو الذي بات يمثل رمزا أمميا للحرية والنضال الثوري من أجل مستقبل أفضل للشعوب ومن أجل التنمية المستقلة والتقدم والعدالة الاجتماعية
والأخوة الحقة بين الشعوب واعتزازنا بمواقف سلفه الخالد المناضل هوغو تشافيز في دعم شعبنا الفلسطيني ودعم نضال الشعوب من أجل التحرر من الامبريالية والاستعمار والاحتلال. واني على ثقة بأن خيار شعب فنزويلا وإرادته ستنتصر على مؤامرات الامبريالية وأذنابها الرجعيين.

أخبار ذات صلة

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

حزب الشعب يطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

حزب الشعب يطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

فلسطين تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

&#34;الشعبية&#34; تعلق على أحداث الساعات الماضية من تدهور بالأحوال الاقتصادية والمعيشية بالقطاع

"الشعبية" تعلق على أحداث الساعات الماضية من تدهور بالأحوال الاقتصادية والمعيشية بالقطاع

قيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; يوجه دعوة لحركتي فتح وحماس بشأن اتفاق المصالحة بالقاهرة

قيادي بـ "التنفيذية" يوجه دعوة لحركتي فتح وحماس بشأن اتفاق المصالحة بالقاهرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

القيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

شاهد: إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة &#34;باب الزاوية&#34; بالخليل

شاهد: إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة "باب الزاوية" بالخليل

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين السفير الفلسطيني في بيروت ووفد من حماس

الكشف عن تفاصيل اجتماع بين السفير الفلسطيني في بيروت ووفد من حماس

&#34;الخارجية&#34;: 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

منوعات

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

عربي

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية &#34;القليل&#34; بفيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية "القليل" بفيروس (كورونا)

قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل

قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل