القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

تيسير خالد

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرئيس الفنزوليل نيكولاس مادورو باليوم الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية 209.



وجاء في الرسالة التي ارسلها خالد الى الرئيس مادورو : يسعدني أن أبعث لكم والشعب الفنزويلي الصديق بالتهنئة الحارة باليوم الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية وأعبر لكم عن التضامن الكامل مع فنزويلا شعبا وقيادة ضد التهديدات والتدخلات الخارجية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ووقوف الشعب الفلسطيني مع الشعب الفنزويلي الصديق وثورته التي قادها الرئيس الراحل أوغو تشافيز صديق الشعب الفلسطيني ودعمه للمسيرة التي يقودها الرئيس نيكولاس مادورو في ظروف صعبة تتطلب وحدة وطنية تمكن بلادكم من تحقيق النصر على ما تتعرض له من تدخل في شؤونكم الداخلية ومن مؤامرات تحيكها الولايات المتحدة وأدواتها في الداخل وحلفائها في الخارج



كما يطيب لي أن أؤكد لكم أننا ندين بكل حزم الحصار ، الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلادكم خلافا للقوانين والمواثيق الدولية والاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها فنزويلا

البوليفارية ونقف معكم في مواجهة ما تتعرض له بلادكم من أعمال ارهاب وتخريب توجهها الولايات المتحدة بهدف زعزعة الامن والاستقرار في بلدكم تمهيدا للسيطرة على خيراته وثرواته



وقال خالد في الرسالة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن شعبنا الفلسطيني يذكر بكل التقدير والعرفان الموقف الثابت للثورة البوليفارية مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وقيام الرئيس الراحل أوغو تشافيز بطرد السفير الإسرائيلي من كراكاس والوقوف إلى جانب شعبنا في نضاله ضد صفقة القرن ومخططات الضم الاسرائيلية وجميع المشاريع الصهيونية والأمريكية ومحاولات فرض تسوية سياسية عليه تستهدف تصفية حقوقه الوطنية وفي المقدمة منها حقه في الاستقلال وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس باعتبارها العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين.



نجدد الاعتزاز بالمواقف الثورية اللرئيس مادورو الذي بات يمثل رمزا أمميا للحرية والنضال الثوري من أجل مستقبل أفضل للشعوب ومن أجل التنمية المستقلة والتقدم والعدالة الاجتماعية

والأخوة الحقة بين الشعوب واعتزازنا بمواقف سلفه الخالد المناضل هوغو تشافيز في دعم شعبنا الفلسطيني ودعم نضال الشعوب من أجل التحرر من الامبريالية والاستعمار والاحتلال. واني على ثقة بأن خيار شعب فنزويلا وإرادته ستنتصر على مؤامرات الامبريالية وأذنابها الرجعيين.