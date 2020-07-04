غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

وقّعت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ممثلة برئيس مجلس الإدارة د. سمير حزبون اتفاقية تعاون مع نقابة الطب المخبري- اللجنة الفرعية/ بيت لحم ممثلة برئيس اللجنة السيد عيسى حماد و اتفاقية اخرى مماثلة مع شركة العياد هيلث للخدمات الطبية -مستشفى اليمامة ممثلة بالسيد محمود أحمد اسماعيل عياد .



و تنص الاتفاقية الاولى على منح خصومات على جميع الفحوصات الطبية المخبرية على اختلاف أنواعها الواردة في قائمة الأسعار الرسمية لنقابة الطب المخبري، لأعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و المسددين اشتراكاتهم السنوية والذين يحملون بطاقات عضوية سارية المفعول.



في حين تنص الاتفاقية الثانية على منح خصومات على جميع الخدمات الطبية العلاجية و الجراحية (الجراحة ، الأشعة و الفحوصات المختبرية على اختلاف أنواعها ) المتوفرة في المستشفى ،لاعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى الغرفة بنفس الشروط. و حيث يستفيد من الخصم إضافة الى أعضاء الهيئة العامة أفراد عائلاتهم أيضا.



حيث تاتي هذه المبادرات ضمن الجهود المتواصلة التي تسعى غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم الى تحقيقها متمثلة بخدماتها المميزة و الدائمة التطوير التي تقدمها باستمرار الى أعضاء الهيئة العامة .