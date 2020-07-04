الاحتلال يحول الأسير محمود شويكي للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

حولت سلطات الاحتلال اليوم السبت، الأسير المحرر محمود الشويكي من مدينة بيت لحم، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر .



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشويكي يوم الجمعة الماضي على مفرق مستوطنة عتصيون شمال الخليل بعد شهرين فقط من الافراج عنه، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وسبق ان اعتقل الشويكي عدة مرات لدى قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية .