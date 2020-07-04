شاهد: إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال بمنطقة "باب الزاوية" بالخليل









رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم السبت، فيما أصيب طفل بالرصاص المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وسط مدينة الخليل.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن اشتباكات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، أصيب خلالها عدة شبان بالرصاص "المطاطي" وبحالات اختناق جراء استنشاقهم بالغاز السام والمدمع، وقد عولجوا جميعهم ميدانياً.