الكشف عن تفاصيل اجتماع بين السفير الفلسطيني في بيروت ووفد من حماس





جاء ذلك خلال استقبال ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي اليوم السبت، دبور، في مكتب الحركة ببيروت، بحضور عدد من قيادات حماس.



وأكد المجتمعون رفضهم لقرار الاحتلال ضم الضفة الغربية، معتبرين أنه عدوان على الشعب الفلسطيني، يستلزم من الجميع الوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا المخطط الخطير.



وأشاد عبد الهادي ودبور بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، معتبرين أنه خطوة مهمة في سبيل توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة عدوان الاحتلال، وتحقيق الوحدة الوطنية.



وشدد المجتمعون على أن تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، خطوة ضرورية من شأنها أن تساهم في المحافظة على أمن المخيمات والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني، من خلال مطالبة الدولة اللبنانية بمنح اللاجئين الحقوق المدنية والإنسانية وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.



ودعا الجانبان إلى ضرورة قيام (أونروا) بواجباتها تجاه اللاجئين وإقرار خطة طوارئ عاجلة، تلبي احتياجاتهم.



رام الله - دنيا الوطنشدد وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والسفير الفلسطيني في بيروت، أشرف دبور على أن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لهذه المخططات، داعين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال وعدوانه المتواصل.