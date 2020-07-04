"الخارجية": 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تسجيل 167 حالة وفاة بفيروس (كورونا)، حتى الآن في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.





وأضافت الوزارة أن هناك 3329 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 1397 حالة تعافي بصفوف الجالية في العالم، وفق تقرير لوزارة الخارجية المغتربين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 574 إصابة جديدة في صفوف الجالية في نيويورك، ميامي، أريزونا، فلوريدا، تكساس، دالاس، شيكاغو.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة، إلى 1855، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة جديدة ليبقى العدد 64،



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل حالتي وفاة للمواطنتين، يسرى الخزندار (65 عاماً)، آمنة عبد الرحمن قفة (82 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 6.



هذا وتتابع السفارة مع الجهات الرسمية المختصة إجراءات الدفن، وتقف السفارة إلى جانب اسر وذوي المتوفين وتلبية احتياجاتها ضمن إمكانياتها المتاحة.









رام الله - دنيا الوطن