نحو 300 عالق في الولايات المتحدة يصلون إلى الأردن فجر غدٍ الاحد





وستقلهم الحافلات من المطار إلى معبر الكرامة مباشرة ليدخلوا إلى أرض الوطن، وهم الدفعة الثانية من العالقين في الولايات المتحدة الذين سجلوا في وزارة الخارجية والبالغ عددهم حتى الآن 900 عالق، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرة المواطنين العالقين في الوطن إلى أعمالهم وأسرهم في الخارج، أن 30 مواطناً وطالباً سيغادرون أرض الوطن صباح الغد الأحد في طريقهم إلى ألمانيا للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم، وذلك على متن طائرة الملكية الأردنية التي ستغادر عمان إلى فرانكفورت لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الدول الأوروبية.



كما أفاد فريق العمل المصغر في الوزارة، أنه تم حل مشكلة العالقين من مواطنين وطلبة في جنوب إفريقيا، حيث سيصلون على متن طائرة جنوب إفريقية مساء الغد إلى الأردن الشقيق، وعددهم 15 عالقاً من "الأحباب".





جاء هذا الإنجاز كثمرة مباشرة للتنسيق المشترك بين سفارة دولة فلسطين وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى جنوب إفريقيا، في عملية إجلاء مشتركة للرعايا الأردنيين والفلسطينيين، وبالتعاون مع السلطات المختصة في جنوب إفريقيا مشكورة.

وقامت الوزارة وبالشراكة مع جهاز المخابرات العامة، وبتعاون سفير المملكة لدى دولة فلسطين، وبجهد كبير بذلته سفارة دولة فلسطين في عمان، بتأمين الموافقات الرسمية اللازمة لانطلاق عملية الاجلاء المشتركة، وضمان دخولهم إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة، حيث سيصل العالقين الفلسطينيين إلى أرض الوطن صباح يوم الاثنين القادم.



رام الله - دنيا الوطنأكد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات العودة لـ "الأحباب العالقين"، أن طائرة الملكية الأردنية التي تقل 312، من الأحباب العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، ستصل إلى مطار الملكية علياء فجر غد الاحد.