اشتية: التزايد الحاصل بالإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في الخليل "مقلق"





وأكد أن وفداً وزارياً مكوناً من أربعة وزراء منهم وزيرا الصحة والاقتصاد، سيزورون محافظة الخليل غداً الأحد لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء صباح الاثنين.



وأضاف في تصريحات عبر صفحته على (فيسبوك): أننا "نولي اهتماماً كبيراً بمحافظة الخليل التي سجلت فيها أعلى إصابات بفيروس (كورونا)، والحفاظ على وضع صحي مستقر فيها أولوية لنا"



وتابع: وزارة الصحة والطواقم الصحية والأمنية يقومون بجهود استثنائية للسيطرة على الحالة الوبائية فيها، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيبحث توصيات اللجنة الوزارية وسيدرس كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء.



ودعا اشتية لمزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية التي من شأنها تمكين الطواقم من السيطرة على الوباء وتخفيف حدة تفشيه.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د.محمد اشتية اليوم السبت: إن التزايد الحاصل في الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) في الخليل "مقلق"، ويتطلب تعاوناً وتكاملاً في الجهود ما بين جميع الأطراف الرسمية والشعبية.