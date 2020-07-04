الهند تسجل أعلى معدل ارتفاع يومي لحالات الإصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهند اليوم السبت، تسجيل 22 ألف حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، لتسجل أعلى معدل ارتفاع يومي لحالات الإصابة بالفيروس.



وتجاوز مجموع الإصابات 640 ألفاً يوم السبت، بحسب بيانات وزارة الصحة، في البلاد، فيما تم الإعلان عن 442 وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.



وسجلت ولاية "ماهاراشترا" الغربية لوحدها، 6364 حالة إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) يوم السبت و198 حالة وفاة بالمرض الذى يسببه فيروس (كورونا).



والهند لديها رابع أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.