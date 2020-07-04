وزير إسرائيلي: الحكومة أخطأت بتوقفها عن استخدام التعقب الرقمي لمرضى (كورونا)





وفي حديث إذاعي قبل ظهر اليوم، قال إن استعمال هذه الوسيلة التكنولوجية هي الأنجع لرصد المرضى وبالتالي لقطع سلسلة انتقال العدوى.



واعرب شتاينتص عن رفضه لتحويل وزارة الجيش، كامل المسؤولية عن التعامل مع الجائحة، مؤكدًا وجوب أن تستمر وزارة الصحة في إدارة دفة الأزمة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جهة أخرى أعرب الوزير عمير بيرتس عن موقف معاكس وأيد مطلب رئيس الوزراء بالتناوب وزير الجيش، بيني غانتس وحزب (أزرق أبيض)، نقل الصلاحيات بخصوص مكافحة الجائحة الى وزارة الدفاع والجبهة الداخلية.





رام الله - دنيا الوطناعتبر الوزير من حزب (ليكود)، يوفال شتاينتص، أن الحكومة ارتكبت خطأُ بتوقفها قبل حوالي الشهر ولأسباب شعبوية عن استخدام التعقب الرقمي لمرضى فيروس (كورونا) ومن خالطهم.