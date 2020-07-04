الرئيس عباس يعزي اللواء علاء حسني بوفاة شقيقه

اللواء علاء حسني

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، اللواء علاء حسني مدير عام الشرطة الأسبق، معزيا بوفاة شقيقه.



وأعرب، خلال الاتصال، عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).