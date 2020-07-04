عريقات: خارطة ترامب - نتنياهو تعنى الضم والابرتهايد وليست خطة السلام

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن خارطة ترامب- نتنياهو، تعنى الضم والابرتهايد وهي ليست خطة سلام .



وأضاف في محاضرة له بعنوان (فريق ترامب وخطة السلام) مخاطبا أساتذة وطلبة قسم العلوم السياسية في جامعة مونتريال في كندا، ومن خلال برنامج (zoom)، لا يمكن تحقيق السلام بمعزل عن القانون الدولي.



ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الحوار والنقاشات التي دارت في اللقاء بانها تبادل مميز.