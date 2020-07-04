محافظة طوباس: عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) ثلاث وحالتهم مستقرة



وأضافت في تقرير لها عبر حسابها على (فيسبوك): أن عدد الإصابات المسجلة ثلاث، وحالة المصابين مستقرة، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة.





وأشارت إلى أن الحجر الصحي حالة واحدة، بنيما مجموع حالات الحجر المنزلي، 837، منهم الحجر المنزلي للمخالطين ومسافرين قادمين من الخارج 747، من بينهم 90، عمال داخل أراضي عام 48، والمستوطنات.



وأهاب محافظة طوباس بالمحجورين الالتزام بالحجر، ونهيب بالأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة باتباع شروط السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).





وناشدت المواطنين الالتزام بما تم الإعلان عنه من إجراءات وعدم التحرك إلا للضرورة، كما ناشدتهم باتباع التدابير الصحية التي نص عليها "البروتوكول" الصحي الصادر عن وزارة الصحة، وذلك من خلال لبس الكمامة والقفازات والتباعد والتعقيم.





وأكدت المحافظة أنه تم إغلاق ثلاثة طرق فرعية بالسواتر الترابية، فيما تم إغلاق منتزه لمخالفته إجراءات الإغلاق ووجود عدة أشخاص بداخله.



وتم إلقاء القبض على مواطن لتجاوزه إجراءات الإغلاق، ونسبة الالتزام بتعليمات الإغلاق 95% حيث كان هناك تجاوب من قبل الجميع.





وأكدت المحافظة أن التزام المواطنين بالحجز المنزلي الإلزامي 99%.



رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أن جميع العينات التي تم سحبها يوم أمس، ظهرت نتائجها هذا اليوم سلبية، وهي سليمة ومعافاة.