فقدان شاب من مدينة غزة منذ ستة أيام.. وعائلته توضح

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أعلنت عائلة أبو عاصي، من حي الزيتون شرق مدينة غزة، اليوم السبت، عن فقدان ابنها محمد ناصر أبو عاصي (21) عاما، منذ ستة أيام.



وأوضحت والدة الشاب محمد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن محمد مفقود منذ ستة أيام، لافتة إلى أنه أخبرها بأنه سيذهب لشراء السجائر، ولكنه لم يعد حد اللحظة.



وقالت: "محمد يبلغ من العمر 21 عاما، وهو يبيع الملابس مع شقيقه، حيث توصلت معه على الجوال الخاص به ولكن وجدت هاتفه مغلق".



وأضافت: "توقعت بأن يكون قد ذهب الى البحر مع أصحابه، ولكن فقده ولم يعد الى المنزل، حيث أنني أتوجه كل يوم على البحر للبحث عنه ولكن دون جدوى".



وأشارت والدة الشاب محمد، إلى أنها قدمت بلاغ تغيب للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، حول فقدان ابنها محمد، موضحة في الوقت ذاته أنه كان يعاني من ضائقة مادية خانقة نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة.