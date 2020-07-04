حماس تدين اعتداء الأجهزة الأمنية بجنين على المشاركين بموكب استقبال أحد الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، ما وصفته "اعتداء" الأجهزة الأمنية في مدينة جنين على المشاركين في موكب استقبال الأسير المحرر أمجد قبها.
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، ما وصفته "اعتداء" الأجهزة الأمنية في مدينة جنين على المشاركين في موكب استقبال الأسير المحرر أمجد قبها.
ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بالروح الوحدوية التي عكسها المؤتمر المشترك بين اللواء جبريل الرجوب، والشيخ صالح العاروري.
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