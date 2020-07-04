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شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر توضيحاً "مهماً" بشأن "خلل بصرافاته الآلية"

البنك الإسلامي الفلسطيني يصدر توضيحاً "مهماً" بشأن "خلل بصرافاته الآلية"
البنك الإسلامي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أوضح البنك الإسلامي الفلسطيني اليوم السبت، أنه وخلال قيام الشركة المزودة لنظام إدارة الصرافات الآلية بالتحديث على النظام لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتطويرها، حدث خلل جزئي في النظام أدى إلى السماح بسحب مبالغ أكثر من المطلوب لدى قيام بعض العملاء بعمليات سحب من خلال الصرافات.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن البنك يتقدم باعتذاره لعملائه عن هذا الخلل الخارج عن إرادته والناتج عن التحديث والذي لم يؤثر سلباً على أي من عملائه الذين لم يقوموا بالسحب أو على أرصدتهم.

وأكد البنك أنه تم استدراك ومعالجة هذا الخطأ بشكل سريع وعادت الصرافات الآلية للعمل بشكل سليم دون أي خلل، كما يشكر ويثمن البنك للعملاء الذين قاموا بإعادة المبالغ الزائدة التي استلموها بطريق الخطأ لروح الأمانة العالية وحسن تعاملهم.

كما يؤكد البنك أن ما جرى من خلل لم ولن يؤثر على أعماله وخدماته ومصالح المودعين وجمهور المتعاملين علماً أن ما حصل هو خطأ تقني سيعمل البنك مع الشركة المزودة على تفادي تكراره في المستقبل.

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