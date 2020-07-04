موجودة منذ ثلاثة أيام بمنزله.. البطنيجي: وصول جثة مواطن لمستشفى ناصر بخانيونس

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خاص دنيا الوطن

أعلن العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول جثة المواطن (أ، ز)، (56) عاما، اليوم السبت، إلى مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأشار البطنيجي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المواطن من سكان الحي الياباني في خانيونس، وهو غير متزوج، لافتاً إلى أن جثته كانت داخل منزله منذ ثلاثة أيام.



وأكد، أن الشرطة الفلسطينية، باشرت بإجراءات التحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقة للوفاة.