لجنة السلامة العامة بمحافظة أريحا تدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية



جاء ذلك في الجولة التي نفذتها لجنة السلامة العامة على المحلات التجارية المسموح بعملها في ظل حالة الطوارئ في محافظة أريحا.





من جهة أخرة، قام جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار وحركة فتح، إقليم أريحا وممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بجولة تفقدية على حواجز المحبة في محافظة أريحا.











رام الله - دنيا الوطندعت لجنة السلامة العامة في محافظة أريحا والأغوار مواطني المحافظة إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات واستخدام وسائل الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.