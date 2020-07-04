نابلس: قرار بتشديد الإغلاق بالمناطق التي زادت رقعة انتشار (كورونا) فيها





يأتي ذلك بعدما وصل عدد الإصابات حتى الآن 178 إصابة غالبيتها العظمى جاءت بسبب بيوت العزاء والأعراس وعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة الصحية.



كما تم إعداد دراسة احتياجات مراكز الحجر والمستشفيات اللوجستية والطبية، ووضع آلية عمل واضحة وقفاً لخطة الإدارة العامة للمستشفيات في حال احتاج أحد المصابين لأية خدمات طبية، وكذلك رفع الجاهزية ومحاكاة سيناريو محافظة الخليل وتقييم الخدمات المقدمة وزيادة عدد الطواقم الطبية العاملة وعدد المتطوعين.



واتخذت الخلية قراراً بتشديد الإغلاق في المناطق التي زادت رقعة انتشار الفايروس فيها؛ وزيادة المسوح الوبائية ورصد المخالطين.



وشدد المجتمعون على ضرورة التزام المواطنين بقرار الإغلاق وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ترأست نائب المحافظ عنان الأتيرة اجتماعاً لخلية الأزمة في محافظة نابلس لدراسة الخارطة الوبائية بالتفصيل.