نابلس: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الإصابات لـ 178

نابلس: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الإصابات لـ 178
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة.
وتوزعت الإصابات في كل من قريوت ودير الحطب ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال.
وبذلك يرتفع مجموع الإصابات في المحافظة إلى 178 إصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).
ووصف رمضان الحالة الصحية للمصابين جيدة والمعظم يتمتع بصحة جيدة، سبعة منهم يتلقون العلاج في المستشفيات؛ و131 مصاباً في الحجر المنزلي، وبلغ عدد المحجورين منزلياً في المحافظة 4363 شخصاً.
وقد أنهت طواقم نابلس من الدفاع المدني تعقيم مخيم العين وبلاطة مستخدمة صهريج مخصص للمساحات الواسعة ومركبة مجهزة برشاش آلي خاص بالأماكن الضيقة ومرشات يدوية تستخدمها الطواقم من اجل التعقيم الداخلي.
أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة.
وتوزعت الإصابات في كل من قريوت ودير الحطب ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال.
وبذلك يرتفع مجموع الإصابات في المحافظة إلى 178 إصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).
ووصف رمضان الحالة الصحية للمصابين جيدة والمعظم يتمتع بصحة جيدة، سبعة منهم يتلقون العلاج في المستشفيات؛ و131 مصاباً في الحجر المنزلي، وبلغ عدد المحجورين منزلياً في المحافظة 4363 شخصاً.
وقد أنهت طواقم نابلس من الدفاع المدني تعقيم مخيم العين وبلاطة مستخدمة صهريج مخصص للمساحات الواسعة ومركبة مجهزة برشاش آلي خاص بالأماكن الضيقة ومرشات يدوية تستخدمها الطواقم من اجل التعقيم الداخلي.
وخلال ذلك شملت عملية التعقيم والتطهير كل الأرجاء داخل هذه المخيمات والعيادات الصحية والتركيز على الأماكن الرئيسية فيها والآن تستعد الطواقم لاستكمال هذا النشاط في عسكر القديم والجديد.
وقامت الدوريات المشتركة بعمل جولات في جميع أنحاء المدينة ومصادرة عدد من الهويات الشخصية وتم إغلاق محال تجارية غير ملتزمة في منطقة شارع القدس وكفر قليل وعسكر والمساكن الشعبية .
وأهاب المحافظ بكافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج الا للحالات الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.
وقامت الدوريات المشتركة بعمل جولات في جميع أنحاء المدينة ومصادرة عدد من الهويات الشخصية وتم إغلاق محال تجارية غير ملتزمة في منطقة شارع القدس وكفر قليل وعسكر والمساكن الشعبية .
وأهاب المحافظ بكافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج الا للحالات الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.
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