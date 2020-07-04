نابلس: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الإصابات لـ 178





وخلال ذلك شملت عملية التعقيم والتطهير كل الأرجاء داخل هذه المخيمات والعيادات الصحية والتركيز على الأماكن الرئيسية فيها والآن تستعد الطواقم لاستكمال هذا النشاط في عسكر القديم والجديد.



وقامت الدوريات المشتركة بعمل جولات في جميع أنحاء المدينة ومصادرة عدد من الهويات الشخصية وتم إغلاق محال تجارية غير ملتزمة في منطقة شارع القدس وكفر قليل وعسكر والمساكن الشعبية .



وأهاب المحافظ بكافة المواطنين الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج الا للحالات الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة.وتوزعت الإصابات في كل من قريوت ودير الحطب ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال.وبذلك يرتفع مجموع الإصابات في المحافظة إلى 178 إصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).ووصف رمضان الحالة الصحية للمصابين جيدة والمعظم يتمتع بصحة جيدة، سبعة منهم يتلقون العلاج في المستشفيات؛ و131 مصاباً في الحجر المنزلي، وبلغ عدد المحجورين منزلياً في المحافظة 4363 شخصاً.وقد أنهت طواقم نابلس من الدفاع المدني تعقيم مخيم العين وبلاطة مستخدمة صهريج مخصص للمساحات الواسعة ومركبة مجهزة برشاش آلي خاص بالأماكن الضيقة ومرشات يدوية تستخدمها الطواقم من اجل التعقيم الداخلي.