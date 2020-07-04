عائلة الطفل مهند نخلة تطالب بفتح تحقيق عاجل بوفاة ابنها

طالبت عائلة الطفل المرحوم مهند أكرم نخلة من مخيم الجلزون، الذي وافته المنية بظروف غامضة في مغارة بقرية "شقبا" الأسبوع الماضي، الجهات الرسمية بضرورة فتح تحقيق في ظروف الوفاة بعد أن تبين صعوبة وصول الطفل إلى المكان لوحده كما ورد في الرواية الأولى لوفاته.





وأوضح أخوه الأكبر محمد نخلة، بأنه توجه إلى منطقة الحادثة وقام بتصوير فيديو تم بثه على صفحته الشخصية بتقنية المباشر، وتبين أن الوصول للفتحة الموجودة في المغارة والتي يزيد ارتفاعها عن 29 مترا، تحتاج لجهد كبير من شخص كبير بالسن، وهي منطقة بعيدة جدا عن القرية ولا يعقل بأن يقوم طفل لوحده بالنزول في هذه الجبال الوعرة بمفرده ومن ثم يسقط بالمغارة، وأن الغموض يدور حول كيفية وصوله لهذه المنطقة.





علما بأن العائلة طالبت الشرطة بالقيام بعملية التشريح التي حدثت بالفعل، وبعد أن طالبت بنتيجتها قامت الجهات المختصة بالتأجيل أكثر من مرة.





وأشار نخلة لوجود عدة أدلة بوجود شبهة جنائية يعتقد وقوعها، سيتم تقديمها لجهات الاختصاص فور فتح التحقيق، بالإضافة لما ذكره عن شكوك وتساؤلات تدور حول تقصير الجهات المختصة حتى في التواصل مع عائلة الطفل الفقيد بعد وفاته.

رام الله - دنيا الوطن