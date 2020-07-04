"الاتصالات" بغزة تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن استكمال صرف المنحة القطرية



وقالت في التنويه الذي نشرته عبر (فيسبوك): إنه سيتم استكمال صرف المنحة الأميرية القطرية للمستفيدين من المتبقين، وأصحاب الوكالات يومي الأحد والإثنين، الخامس والسادس والسابق، من تموز يوليو، في مكاتب البريد الرئيسية الخمسة (جباليا -عمر المختار -دير البلح -خانيونس -رفح).



وكانت الوزارة أعلنت اليوم السبت، عن إيقاف الصرف للمتبقين من المنحة القطرية في مكاتب البريد يومي الأحد والاثنين.

وأفادت الاتصالات في تصريح مقتضب، أن وقف صرف المنحة القطرية، جاء للتفرغ لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة.



وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، استكمال صرف منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر لـ 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، تنويهاً "مهماً بشأن استكمال صرف المنحة القطرية.