"الجهاد" تصدر بياناً بشأن استقبال الجزائر رفات عدد من شهدائه





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



تابعنا بفخر واعتزاز فرحة الشعب الجزائري المجاهد باستعادة رفات عدد من شهدائه الأبرار الذين احتجزتهم فرنسا لعقود طويلة بعد تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم فادحة بحق الجزائر وشعبها الذي انتصرت إرادته على جبروت المستعمر المحتل.



إن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".



إننا نوجه التحية لأحرار الجزائر وعائلات شهدائها المجاهدين، ونهنئهم باستعادة رفات آبائهم وأجدادهم المجاهدين الذين ستحضنهم أرض الجزائر التي تخضبت بالدماء الطاهرة.



وقالت الحركة: إن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".