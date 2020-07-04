"الجهاد" تصدر بياناً بشأن استقبال الجزائر رفات عدد من شهدائه
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت بياناً بعد استقبال الجزائر رفات عدد من شهدائه بعد عدة عقود من التحرير.
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت بياناً بعد استقبال الجزائر رفات عدد من شهدائه بعد عدة عقود من التحرير.
وقالت الحركة: إن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تابعنا بفخر واعتزاز فرحة الشعب الجزائري المجاهد باستعادة رفات عدد من شهدائه الأبرار الذين احتجزتهم فرنسا لعقود طويلة بعد تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم فادحة بحق الجزائر وشعبها الذي انتصرت إرادته على جبروت المستعمر المحتل.
إن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".
إننا نوجه التحية لأحرار الجزائر وعائلات شهدائها المجاهدين، ونهنئهم باستعادة رفات آبائهم وأجدادهم المجاهدين الذين ستحضنهم أرض الجزائر التي تخضبت بالدماء الطاهرة.
تابعنا بفخر واعتزاز فرحة الشعب الجزائري المجاهد باستعادة رفات عدد من شهدائه الأبرار الذين احتجزتهم فرنسا لعقود طويلة بعد تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم فادحة بحق الجزائر وشعبها الذي انتصرت إرادته على جبروت المستعمر المحتل.
إن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".
إننا نوجه التحية لأحرار الجزائر وعائلات شهدائها المجاهدين، ونهنئهم باستعادة رفات آبائهم وأجدادهم المجاهدين الذين ستحضنهم أرض الجزائر التي تخضبت بالدماء الطاهرة.
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