قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل





وأشار إلى أن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يومي الـ 8 و الـ 9 من آب/أغسطس.



يشار إلى أنه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.









رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تجري مصر في 11 و12 آب/أغسطس، انتخابات مجلس الشيوخ، وفق قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.