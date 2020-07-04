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قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل

قرار بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر بأغسطس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تجري مصر في 11 و12 آب/أغسطس، انتخابات مجلس الشيوخ، وفق قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

وأشار إلى أن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يومي الـ 8 و الـ 9 من آب/أغسطس.

يشار إلى أنه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.



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