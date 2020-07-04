ولادة ميلا "المُعجزة" في مستشفى الخليل الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

وصلت إحدى المصابات بفيروس (كورونا)، عند الساعة 5:00 من صباح اليوم السبت، إلى خيمة العزل في مستشفى الخليل الحكومي وقد كانت في حالة ولادة مع حالة توسع شبه كاملة.



وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "توجه الأطباء إلى خيمة العزل بساحة المستشفى، وما إن وصلوا حتى كانت ميلا قد سبقتهم وخرجت إلى الحياة، فأكمل الأطباء عملية الولادة، واطمأنوا على الأم ووليدتها، ونقلوهما إلى قسم العزل داخل المستشفى، وحالتهما الآن جيدة وسيغادرون المستشفى خلال اليوم".



سامر الزغير، والد الطفلة، قال: "أسميتها ميلا، ومعناه المعجزة، لأن قدومها إلى الدنيا بزمن (كورونا)، وطريقة ولادتها كانت معجزة".