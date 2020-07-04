الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد فحص 48 عينة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين المواطنين في القطاع.



وقالت الوزارة في تصريح لها: "تم إجراء فحص لـ48 عينة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، دون أن يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)".