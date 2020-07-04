الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد فحص 48 عينة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين المواطنين في القطاع.
وقالت الوزارة في تصريح لها: "تم إجراء فحص لـ48 عينة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، دون أن يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين المواطنين في القطاع.
وقالت الوزارة في تصريح لها: "تم إجراء فحص لـ48 عينة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، دون أن يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)".
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