شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد فحص 48 عينة

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) بعد فحص 48 عينة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين المواطنين في القطاع.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "تم إجراء فحص لـ48 عينة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، دون أن يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)".

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