شؤون فلسطينية

الخارجية تعلن معايير الحالات التي ترغب بمغادرة فلسطين

الخارجية تعلن معايير الحالات التي ترغب بمغادرة فلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت المعايير التي عملت وتعمل بموجبها لتحديد الحالات التي ترغب بمغادرة البلاد والتي يتم طلب التنسيق بخصوصها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يسمح لها بالتسجيل في وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه المعايير تأتي في إطار تنظيم الجهد المشترك الذي تقوم به دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين العالقين في كلا الاتجاهين من والى فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن المعايير هي: أولا: المقيمون خارج الوطن ولديهم جوازات وإقامات سارية المفعول في بلد المقر، ولا تقل مدة صلاحية الجواز عن ٦ أشهر، على أن يتم إبراز هذه الوثائق عند التسجيل لدى الوزارة. ثانيا: الحالات العلاجية الاستثنائية ذات الأمراض المزمنة، سواء من لديها تحويلا من وزارة الصحة الفلسطينية أو على حسابها الخاص، شريطة إبراز التقارير الطبية التي تثبت ذلك موقعة من وزارة الصحة الفلسطينية، وتأمين موافقة المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية على استقبال كل حالة وفق المعايير المعتمدة لدى الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة فيما يتعلق في الحجر والتنقل عبر معبر الكرامة، ثالثا: الطلبة العالقون في الضفة قبل بدء جائحة كورونا، والراغبون بالسفر بهدف استكمال دراستهم أو تخصصاتهم.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه لن يتم السماح بالسفر إلى فلسطين أو منها للخارج لأي مواطن تم التنسيق لعودته إلى فلسطين أو سفره منها، وأن الوزارة تنصح المواطنين الكرام بالبقاء حيث هم حالياً واتباع جميع الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحتى انتهاء الوباء.

ووضعت الوزارة، أرقام الطوارئ للاتصال: 0593246161-0566244161-  022943140- أو من خلال البريد الالكتروني  :[email protected]

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