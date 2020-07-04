شاهد: القوات الروسية تؤمن سير القوافل على الطريق الدولي في سوريا

رام الله - دنيا الوطنتعمل القوات الروسية، على ضمان تسيير قوافل السيارات من مناطق شمال شرقي سوريا إلى الداخل والساحل السوري، وكذلك إياباً من منطقة عين عيسى إلى مناطق شمال شرقي سوريا.وتسير القافلة، التي تتكون من عشرات الشاحنات، يومياً صباحاً وظهراً، عبر الطريق الدولي (M4) الذي تسيطر عليه الفصائل السورية الموالية لتركيا.ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن سائقي هذه الشاحنات، أن هذه القوافل ساعدت في انتعاش الحركة التجارية داخل الأراضي السورية.