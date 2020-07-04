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شؤون فلسطينية

رئيس كنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. ولهذا السبب

رئيس كنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف الضم.. ولهذا السبب
رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس (كنيست) السابق، أبراهام بورغ: إن تأجيل التصويت على ضم الأراضي، يأتي من الولايات المتحدة، جاء ذلك في حوار مع صحيفة (Il fatto Quotidiano) الإيطالية أمس الجمعة.

وأضاف بورغ، أن ترامب هو من أوقف الضم، لأنه الآن لم يعد مناسبًا له، ولم يعد لديه الوقت لمساعدة بيبي على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية ووادي الأردن، ترامب ونتنياهو يملكهما جنون النرجسية، عديمي الضمير والأخلاقيات، مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ أنفسهم، والحفاظ على السلطة.

وفيما يلي نص الحوار مع ابراهام بورغ رئيس الكنيست السابق، جاء فيه:

"إن القرار الذي اتخذه بيني (غانتس)، وزير الدفاع في حكومة الاتفاق الوطني ورئيس الوزراء المستقبلي، نظريًا اعتبارًا من سبتمبر 2021، بطلب تأجيل ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدما حالة طوارئ كوفيد كذريعة، لا معنى له على الاطلاق، لأن سياسته وشخصيته السياسية في الواقع لا معنى لها. إن أولئك الذين قرروا التحول في هذا الخلاف حتى الآن، بعبارة ملطفة، خطوة أحادية الجانب من قبل إسرائيل، موجودون عبر المحيط الأطلسي في واشنطن".

يعلق المُشرع، الرئيس المؤقت السابق لإسرائيل في عام 2000، والرئيس السابق للكنيست، أبراهام بورغ، حصريًا لصحيفة Il Fatto ، كان وراء الكواليس وأسباب الفشل في إجراء تصويت برلماني في 1 يوليو بدء تنفيذ الضم الأحادي الجانب للضفة الغربية ووادي الأردن. كان بورغ كاتب ومسوق رسالة نداء لوقف الضم. المشروع، الذي رفضته السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، تمت دعوته في النهاية للمشاركة في الخطة ولكن بشرط مسبق أنه لن يضع حداً لتوسيع المستوطنات اليهودية كشرط. إملاء لا يمكن ان يقبله أي شخص. وهذا ما فعله الرئيس الفلسطيني.

نتنياهو- المتهم بالفساد والجرائم الخطيرة الأخرى وبالتالي تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة – شعر بالضربة من خليفته ومنافسه بيني غانتس، ولم يستطع إلا أن يمتثل لرغبات حليفه والوصي عليه الأقوى: دونالد ترامب.

إذن سيد بورغ، هل ترامب هو الذي أوقف الضم؟

نعم، لأنه الآن لم يعد مناسبًا له ولم يعد لديه الوقت لمساعدة بيبي على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية ووادي الأردن. ترامب ونتنياهو يملكهما جنون النرجسية، عديمي الضمير والاخلاقيات، مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ أنفسهم والحفاظ على السلطة.

بالحديث عن ترامب، هل تعتقد أن الانهيار العامودي في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر يرجع إلى عدم قدرته الواضحة على إدارة حالة الطوارئ للجائحة ومنع الانهيار الاقتصادي؟

لا أعتقد أن هذا هو السبب فقط. بل يرجع ذلك إلى سياسته الخارجية الفاشلة. ترامب، مثل بيبي، غير قادر على تحقيق أي شيء معقول لصالح المجتمع، ليس لديه عمق أخلاقي أو ثقافي. لم يسبق أن كانوا في خدمة الشؤون العامة ولكن لمصالحهم الخاصة. بعد أن تعهد بمكافحة العواقب الوخيمة للفيروس وتجنب الهزيمة المثيرة له وللحزب الجمهوري في نوفمبر، والان لم يعد ترامب يهتم بصديقه بيبي. الذي اُجبر على التظاهر بمعارضة قرار غانتس مع علمه أنه تم التلاعب به من قبل حليفه في البيت الأبيض.

عند هذه النقطة، برأيك، متى سيتم الضم؟ إذا حدث ذلك ...

من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم لأنه لا توجد شفافية في هذا المشروع والعملية. لا أحد يعرف ذلك بالتفصيل.

كم ستسحب إسرائيل من أراضي ومن جانب واحد من السلطة الوطنية الفلسطينية؟

أكرر: بما أن هذين الشخصين الغامضين قررا وأقاما الضم، وهما غير موثوق بهما، ويتصرفان بشهوة السلطة وجنون العظمة، فإنه يُفهم أن أي توقعات ستبقى للزمن الذي تحتاجه. علاوة على ذلك، لم يتمكن أحد من قراءة خطة ترامب ونتنياهو بالتفصيل.

ما رأيك في الرد الدبلوماسي والثابت في نفس الوقت من الرئيس الفلسطيني عباس؟

في جميع الظروف، حتى في أصعبها مثل الظرف الحالي، الرئيس عباس، الذي أكن له تقديراً عظيماً، لم يقبل أبداً باي مساومة تذهب عكس ايمانه بالسلام واللاعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. السلام هو هدفه ولا يزال كذلك.

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