أول صورة لروحاني وهو يرتدي الكمامة







رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام الإيراني، أول صور للرئيس حسن روحاني، وهو يرتدي كمامة، وذلك بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا) اليوم السبت.وفي هذا الاجتماع، أعلن روحاني عن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الحكومية والخاصة، اعتباراً من يوم غد الأحد.وبحسب (روسيا اليوم) طلب من الدوائر الحكومية والخاصة الامتناع عن تقديم الخدمات لأي مواطن لا يرتدي الكمامة، منوها إلى أنه سيتم تسجيل غياب بحق كل موظف لا يرتديها في مكان عمله.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، أن ثمانية من بين 31 إقليماً إيرانياً تعتبر من المناطق ذات اللون الأحمر، مما يعني أن (كورونا) آخذ في الزيادة.