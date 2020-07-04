(ريابكوف) يستبعد احتمال تغيير واشنطن لقرارها حول اتفاقية الأجواء المفتوحة

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي (ريابكوف)

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي (ريابكوف): إن موسكو لا تتوقع أن تعيد واشنطن، خلال مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة في 6 تموز/ يوليو الجاري، النظر في قرارها بالانسحاب من الوثيقة.



وأضاف (ريابكوف) وفق (روسيا اليوم): "لا أتوقع أي تحولات وتغييرات مثيرة في موقف الجانب الأمريكي، وسيكون من السذاجة، توقع أن تعلن الولايات المتحدة فجأة في المؤتمر، عن إعادة النظر في قرارها".



ويرى نائب الوزير، أنه من الخطأ كذلك الافتراض أن "روسيا ستقوم خلال هذه الفعالية، لأي سبب كان بالابتعاد عن خطها المعتمد، الذي تم الإعلان عنه مرات عديدة في الأسابيع الأخيرة، بشكل علني، وكذلك خلف الأبواب المغلقة".



في وقت سابق، اتهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بانتهاك القانون على خلفية إعلانها نيتها الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.



وأشار الديمقراطيون أيضاً إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار ترامب الخروج لأنه اتخذ قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.