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حاكم دبي يُطلق "نوابغ الفضاء العرب": نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية

حاكم دبي يُطلق "نوابغ الفضاء العرب": نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق برنامج "نوابغ الفضاء العرب"، الأول من نوعه عربياً "لاحتضان ورعاية مجموعة متميزة من المواهب والنوابغ العرب".

ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب وتأهيل مجموعة من المتميزين وذوي المواهب في علوم الفضاء وتقنياته، وتجهيزهم بالمهارات والقدرات والخبرات اللازمة؛ للعمل في قطاع الصناعات الفضائية، بحسب (روسيا اليوم).

 

وقال آل مكتوم على صفحته في (تويتر)، اليوم السبت: "تطلق الإمارات خلال الأيام المقبلة "مسبار الأمل" للمريخ.. أول مهمة عربية للكوكب الأحمر.. ونطلق اليوم برنامجاً للشباب العربي للانضمام معنا للتدريب في برامج وتكنولوجيا الفضاء في دولة الإمارات، نسعى لتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب، نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية".

ويوفر برنامج "نوابغ الفضاء العرب"، الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، تدريبات متخصصة ومكثفة، للشباب العرب من الدارسين المختصين والباحثين والعلماء والمبتكرين والمخترعين من أصحاب العقول الإبداعية، حيث يمكن لأي شخص لديه شغف كبير في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته، ويتمتع بالموهبة العلمية التسجيل في هذا البرنامج.

ويتزامن إطلاق البرنامج، مع بدء العد التنازلي لموعد إطلاق "مسبار الأمل"، المقرر في 15 تموز/ يوليو الجاري، والذي يمثل ثمرة "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، ليكون أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

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