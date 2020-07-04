شؤون فلسطينية

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني، على عمق العلاقات بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، كما ثمن مواقفها الداعمة لدولة فلسطين، وللقضية الفلسطينية في وجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي ضد شعبنا. 

وقال مجدلاني في برقية تهنئة، بعثها اليوم السبت إلى الرئيس نيكولاي مادورو، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية فنزويلا البوليفارية، لا ننسى ما قدمته بلادكم من دعم لثورتنا الفلسطينية، وهذا الدعم الذي شكل محطة مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية،  كان وما يزال محل اعتزاز وتقدير لدى حكومة وشعب فلسطين وقواه الديمقراطية.

وتابع: إن المواقف الشجاعة والمبدئية لفنزويلا تجاه القضية الوطنية الفلسطينية، كانت وما زالت مستمرة، وخصوصاً بعد المعركة التي تخوضها القيادة الفلسطينية ضد الاحتلال وشريكه الرئيس إدارة ترامب، التي اخترقت القانون الدولي.

وأكد على التضامن الكامل مع فنزويلا شعباً وقيادة ضد التهديدات والتدخلات الخارجية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض الحصار الذي تفرضه على فنزويلا، ودان التدخل الأميركي بالشأن الداخلي الفنزويلي، مشدداً على الدعم الفلسطيني الكامل قيادة وشعباً للحكومة التى يقودها الرئيس مادورو.

وتابع مجدلاني، نحن أكثر من يعاني من سياسة إدارة ترامب، التي أثبت للعالم أجمع، أنها لا تراعي حقوق الإنسان ولا الديمقراطية، بل تعمل وكأنها شرطي العالم، الذي يريد فرض الأجندات والاستيلاء على مقدرات الشعوب وسلب حريتها، مؤكداً أهمية الخطوة التكتيكية التى ينادى بها الرئيس مادورو من أجل الحوار الداخلي بين الأقطاب السياسية؛ لغلق الأبواب أمام التدخلات الخارجية.

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