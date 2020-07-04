دولي

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان ويخشى اتخاذ قرارات صعبة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان ويخشى اتخاذ قرارات صعبة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جهاز (شاباك) الإسرائيلي الأسبق، كرمي غيلون: إن "نتنياهو شخص جبان ولا يقوم باتخاذ قرارات حاسمة في جميع الأوضاع، مثل التعامل مع حماس وإيران، وقدرة تحمله في غزة".

 وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أضاف غيلون، أن نتنياهو تلقى الصواريخ والجميع يضغط عليه من أجل تجريد غزة من السلاح، ولكنه لا يسمح بفعل ذلك، ليس لأنه أقل منهم شعبوية، بل لأنه يخاف من اتخاذ قرارات صعبة". 

وتابع غيلون: "يجب علينا التعلم من أخطائنا في غزة، وألا نقوم بتكرارها في الضفة الغربية".

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