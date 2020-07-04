شؤون فلسطينية

شعث: الرئيس عباس راعي الجهود الوحدوية بين فتح وحماس والعرب لايضغطون علينا مقابل الأموال

شعث: الرئيس عباس راعي الجهود الوحدوية بين فتح وحماس والعرب لايضغطون علينا مقابل الأموال
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني الخاص: إن الرئيس محمود عباس، يرعى الجهود الوحدوية، التي بدأت مؤخرًا ما بين حركتي (فتح وحماس)، مشيرًا إلى أنه أجرى بنفسه عدة اتصالات بقيادة حركة (حماس)، قبيل الوصول إلى اللقاء المشترك.

وأوضح شعث لـ"دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس شجّع تمامًا هذه الخطوات الوحدوية، ولذلك ما حدث من لقاء بين اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية، وصالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس، هو البداية، والجميع سيشهد نتائج هذه الروح الأخوية على الأرض، والتنسيق بين الطرفين، وصولًا إلى استعادة الوحدة الوطنية.

وعن أسباب تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضم، قال: إنه لم يحصل على الضوء الأخضر الكامل من الولايات المتحدة، وفقط نتنياهو استند لموقف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إن من حق إسرائيل أن تفعل ما تريد، وأن تضم أراضٍ فلسطينية.

وأضاف: لكن بعدما اجتمع نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، لم يستطع أن يأخذ منهم موقفًا مُشجعًا للضم، أو بيان أمريكي واضح وصريح بشأن الضم، وكذلك توقيع 149 عضوًا بالكونغرس الأمريكي ضد الضم، إضافة لرفض العالم لهذه المخططات، وتحديدًا أوروبا، وروسيا، والصين.

 وعن أسباب عدم استجابة الدول العربية لنداء السلطة الفلسطينية، والتي طلبت قرضًا بقيمة 100 مليون دولار في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال المقاصة، قال شعث: إن الدول العربية لا تُحبذ الحديث في قضايا الأموال والقروض عبر وسائل الإعلام، وإنما تحتاج هذه المواضيع لقاءات ثنائية، وجماعية من أجل إرسال الأموال.

ونفى شعث في الوقت ذاته، أن تكون الدول العربية تضغط على الرئيس محمود عباس، والسلطة الفلسطينية، للاستجابة للصوصية إسرائيل والإدارة الأمريكية، مقابل إرسال الأموال، وإنما المطلوب منا الآن أن نستغل العمق العربي سياسيًا ودبلوماسيًا وماليًا لصالحنا.

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