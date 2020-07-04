دولي

رئيس وزراء كندا يُواجه ثالث تحقيق أخلاقي بسبب برنامج منح خيري

رئيس وزراء كندا يُواجه ثالث تحقيق أخلاقي بسبب برنامج منح خيري
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رام الله - دنيا الوطن
يواجه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، ثالث تحقيق، يتعلق بتضارب المصالح، بعد أن بدأ مفوض الأخلاقيات بكندا، تحقيقاً في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية، لها صلة بأسرة ترودو.

وقال مكتب مفوض الأخلاقيات، ماريو ديون، وفق (رويترز) إنه يحقق فيما إذا كان ترودو، خرق القوانين التي تحظر على الساسة صنع أو المشاركة في قرارات، تعزز مصالحهم الشخصية، وذلك باختيار مؤسسة (وي الخيرية) الكندية لإدارة برنامج منح طلابية يبلغ حجمه 900 مليون دولار كندي (664.5 مليون دولار).

وشارك ترودو، وزوجته صوفي جريجوار ترودو، بشكل منتظم في فعاليات مؤسسة (وي) وتستضيف جريجوار ترودو بثاً صوتياً على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وطلب حزب المحافظين المعارض الرئيسي بكندا، هذا التحقيق.

ولم تعد مؤسسة (وي) تدير برنامج المنح، الذي يقدم ما يصل إلى خمسة آلاف دولار كندي، لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية، الذين يقومون بعمل تطوعي، وتم تطبيق هذا البرنامج لأن جائحة فيروس (كورونا) جعلت من الصعب أو من المستحيل حصول طلاب كثيرين على عمل خلال الصيف.

وقالت (وي) في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه لصالح البرنامج، كان من الأفضل السماح للحكومة بتولي إدارته.

وقالت الحكومة إن المؤسسة، لن تستفيد من تدخلها. 

وقال ترودو يوم الاثنين، إن (وي) هي المنظمة الوحيدة في كندا التي لديها "القدرة على تقديم البرنامج الطموح".

وسيحقق مفوض الأخلاقيات، أيضاً فيما إذا كان البيان يظهر أن ترودو أعطي (وي) معاملة تفضيلية على المؤسسات الوطنية الأخرى.

وعاقب مفوض الأخلاقيات، ترودو مرتين من قبل لخرقه قواعد تضارب المصالح. 

وكانت المرة الأولى في 2017 لقبوله عطلة في جزيرة أغا خان الخاصة في 2016 والثانية كانت العام الماضي لسعيه للتأثير على قضية قانونية لشركة.

أخبار ذات صلة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان ويخشى اتخاذ قرارات صعبة

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان ويخشى اتخاذ قرارات صعبة

سيرجي لافروف: روسيا قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا

سيرجي لافروف: روسيا قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا

انفجار سيارة ملغومة في نقطة تفتيش بميناء مقديشو

انفجار سيارة ملغومة في نقطة تفتيش بميناء مقديشو

إيران تتوعد بالانتقام بعد ما وصفته بهجوم إلكتروني محتمل على منشأة نووية

إيران تتوعد بالانتقام بعد ما وصفته بهجوم إلكتروني محتمل على منشأة نووية

الولايات المتحدة تضرب رقماً قياسياً جديداً بإصابات (كورونا)

الولايات المتحدة تضرب رقماً قياسياً جديداً بإصابات (كورونا)

تحذير من منظمة الصحة العالمية: استفيقوا.. الأرقام لا تكذب بشأن (كورونا)

تحذير من منظمة الصحة العالمية: استفيقوا.. الأرقام لا تكذب بشأن (كورونا)

(كورونا) حول العالم.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 11 مليون شخص

(كورونا) حول العالم.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 11 مليون شخص

إسرائيل: عدد إصابات (كورونا) يتخطى عتبة 10000 مصاب

إسرائيل: عدد إصابات (كورونا) يتخطى عتبة 10000 مصاب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

حماس: الأجواء الوطنية التي أشاعها مؤتمر حماس وفتح تحتاج لترجمة عملية بالميدان

حماس: الأجواء الوطنية التي أشاعها مؤتمر حماس وفتح تحتاج لترجمة عملية بالميدان

الديمقراطية: لا يمكن السكوت على استمرار الوضع الكارثي والمؤلم بقطاع غزة

الديمقراطية: لا يمكن السكوت على استمرار الوضع الكارثي والمؤلم بقطاع غزة

&#34;دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية&#34;: هناك إمكانية حقيقية لتجاوز العجز المالي

"دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية": هناك إمكانية حقيقية لتجاوز العجز المالي

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون في حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون في حوارة جنوب نابلس

الميزان: الاحتلال ارتكب 172 انتهاكًا بحق صيادي غزة في 2020

الميزان: الاحتلال ارتكب 172 انتهاكًا بحق صيادي غزة في 2020

المطران حنا: ما يُخطط لباب الخليل جزء من مشروع يستهدف كنيستنا والمسيحية

المطران حنا: ما يُخطط لباب الخليل جزء من مشروع يستهدف كنيستنا والمسيحية

منوعات

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

هل أُصيبت الفنانة سميحة أيوب بفيروس (كورونا)؟

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

شاروخان يكشف أسراراً عن حياته الزوجية

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

إعلامية كويتية تروي تصرفاً صدمها من نانسي عجرم في فندق

عربي

لبنانيون يضعون الزهور بشارع في بيروت شهد قيام رجل بقتل نفسه

لبنانيون يضعون الزهور بشارع في بيروت شهد قيام رجل بقتل نفسه

الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج

الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج

الجيش الليبي: اتفاق تركيا- السراج عدوان صريح ومسّ بالسيادة

الجيش الليبي: اتفاق تركيا- السراج عدوان صريح ومسّ بالسيادة

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 1412 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)