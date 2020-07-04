لبنانيون يضعون الزهور بشارع في بيروت شهد قيام رجل بقتل نفسه

وبالقرب من الجثة كان هناك علم لبنان ونسخة من صحيفة الحالة الجنائية للرجل، وقد خلت من الإدانة، وورقة مكتوب عليها باللغة العربية (أنا مش كافر)، وهذه العبارة جزء من أغنية شهيرة تقول أيضاً (لكن الجوع كافر).واتهم قريب للرجل، طلب ألا ينشر اسمه، حكام البلاد بالتسبب في الضائقة التي أدت إلى وفاة قريبه، وقال: "الله يلعنهم، الناس اتخنقت".

وظهرت الأوجاع الاقتصادية على السطح في لبنان العام الماضي، بعد أن شح تدفقات رأس المال، واندلعت الاحتجاجات على القادة الطائفيين الموجودين في الحكم منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990.



وقالت لينا بوبيس في الحمرا، حيث هتف الناس ضد الحكومة والبنوك، التي منعت صرف مدخراتهم "الناس جوعي ومكسورون وبؤساء".





وأضافت "سرقوا أحلامنا وأموالنا وخبزنا... ويجلسون في قلاعهم وما زالوا يقهروننا".



وقالت الحكومة التي تولت مقاليد السلطة في كانون الثاني/ يناير إنها تبذل كل ما بوسعها لحل الأزمة.

وبينما كان الرجل يتحدث، حمل عمال إنقاذ الجثة بعيداً في نعش أبيض، وأزال رجل بركة من الدماء.وأثار ارتفاع الأسعار، وفقد الوظائف حالة من اليأس بين اللبنانيين، وحذرت بعض منظمات الإغاثة من تفشي الجوع في البلاد.