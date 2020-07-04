الاتصالات بغزة تُعلن عن إيقاف صرف المنحة القطرية لهذا السبب







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقطاع غزة، اليوم السبت، عن إيقاف الصرف للمتبقين من المنحة القطرية في مكاتب البريد يومي الأحد والاثنين 6.5/7/2020.وأفادت الاتصالات في تصريح مقتضب، أن وقف صرف المنحة القطرية، جاء للتفرغ لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة.وكشفت الوزارة، أنها ستستكمل الصرف للمتبقين يومي الثلاثاء والأربعاء 7.8/7/2020 المقبلين في مكاتب البريد الخمسة الرئيسية، وسيتم تحديد موعد الصرف لأصحاب الوكالات لاحقاً.