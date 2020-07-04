الاتصالات بغزة تُعلن عن إيقاف صرف المنحة القطرية لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقطاع غزة، اليوم السبت، عن إيقاف الصرف للمتبقين من المنحة القطرية في مكاتب البريد يومي الأحد والاثنين 6.5/7/2020.
وأفادت الاتصالات في تصريح مقتضب، أن وقف صرف المنحة القطرية، جاء للتفرغ لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة.
وكشفت الوزارة، أنها ستستكمل الصرف للمتبقين يومي الثلاثاء والأربعاء 7.8/7/2020 المقبلين في مكاتب البريد الخمسة الرئيسية، وسيتم تحديد موعد الصرف لأصحاب الوكالات لاحقاً.
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقطاع غزة، اليوم السبت، عن إيقاف الصرف للمتبقين من المنحة القطرية في مكاتب البريد يومي الأحد والاثنين 6.5/7/2020.
وأفادت الاتصالات في تصريح مقتضب، أن وقف صرف المنحة القطرية، جاء للتفرغ لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة.
وكشفت الوزارة، أنها ستستكمل الصرف للمتبقين يومي الثلاثاء والأربعاء 7.8/7/2020 المقبلين في مكاتب البريد الخمسة الرئيسية، وسيتم تحديد موعد الصرف لأصحاب الوكالات لاحقاً.
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