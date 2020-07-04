شؤون فلسطينية

الإعلان عن إصابة ثانية بفيروس (كورونا) لوكيل نيابة عامة في بيت لحم

الإعلان عن إصابة ثانية بفيروس (كورونا) لوكيل نيابة عامة في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، عن إصابة ثانية بفيروس (كورونا) لأحد وكلاء النيابة العامة في بيت لحم، موضحة في بيان لها: "أنه على ضوء الإعلان عن إصابة أحد وكلاء النيابة بالفيروس قبل يومين، وبعد قيام الطب الوقائي، باجراء كافة الفحوصات اللازمة،  تبين وجود إصابة ثانية".

وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن": نود التوضيح، أن وكيل النيابة، يعمل لدى نيابة بيت لحم، وهو من سكان بلدة ابوديس شرق مدينة القدس، وكان على رأس عمله حتى يوم الخميس الموافق 25/06/2020.

وتابعت: في هذه الأثناء، نتابع بالتعاون مع وزارة الصحة، الفحوصات اللازمة لكافة أعضاء وموظفي النيابة، وجمهور المراجعين.

وحسب البيان، انسجاماً مع القرار السابق، تبقى نيابة بيت لحم مغلقة؛ لحين صدور توصية من وزارة الصحة، وسيتم إعلام الجمهور بأية تفاصيل جديدة لاحقاً.

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