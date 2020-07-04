سيرجي لافروف: روسيا قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا









وكانت روسيا، أجلت دبلوماسييها من ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة سفارتها في طرابلس، وفق ما نقلته (رويترز). ويذكر، أن ليبيا منقسمة منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دولياً، ومقرها العاصمة طرابلس، وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في ثاني أكبر مدن البلاد بنغازي في الشرق.

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (إنترفاكس) للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله يوم الجمعة: إن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا لكن القائم بالأعمال، سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتاً.وأدلى لافروف بتلك التصريحات في بداية اجتماع مع عقيلة صالح، رئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر، وكرر رغبة روسيا في وقف الأعمال القتالية في ليبيا، وبدء حوار سياسي.وقال: "اتخذنا قراراً بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا، والتي سيترأسها في تلك المرحلة القائم بالأعمال جامشيد بولتاييف، وسيكون مقره تونس مؤقتاً، لكنني أريد أن أؤكد على أن مهامه تشمل تمثيل روسيا في كل أنحاء الأراضي الليبية".وأضاف لافروف، أن وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع حفتر في القاهرة في السادس من حزيران/ يونيو، يمكن العمل به مع القرارات، التي تم التوصل إليها في مؤتمر دولي في برلين، بشأن الأوضاع في ليبيا.