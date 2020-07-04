مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون في حوارة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أضرم مستوطنون، اليوم السبت، النار، بعشرات أشجار الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار)، أضرموا النار بعشرات أشجار الزيتون في منطقة جورة اللحف بالبلدة.



واضاف: أن المستوطنين، صعدوا من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في ريف نابلس، ويحاولون فرض أمر واقع، بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، كان آخرها وضع منزلين متنقلين فوق أراضي بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.